Martina strappa un buon terzo posto all’Open regionale di Pesistica Olimpica

Un buon terzo posto e dunque medaglia di bronzo per Martina Giuntini di Pieve Fosciana, a Firenze, nel IV Open regionale di Pesistica Olimpica, organizzato dalla Federazione Italiana di Pesistica. Martina da un paio di anni si allena con dedizione in questa disciplina, nella Valle del Serchio poco conosciuta, e si sta imponendo all’attenzione regionale. Fa parte dell’associazione “Team Lumberjack“ che svolge l’attività a Pieve Fosciana. Martina Giuntini gareggiava a Firenze nella -64 kg (suo peso corporeo) ed ha fatto cinque prove valide su sei. Nello Strappo si è dovuta accontentare di soli 37 kg, che in allenamento sono misure di riscaldamento.

Ma la vera competizione è iniziata nel momento dello Slancio dove con 56 kg ha dovuto dare il massimo per riuscire a recuperare sulla ragazza davanti a lei. Ed è cosi che con l’ultima alzata Martina è riuscita a prendersi un combattuto terzo posto, ed è stato anche un suo record personale. E’ riuscita a concludere con un totale di 93 kg superando la quarta classificata di solo 1 kg.

La seconda ha fatto 100 kg di totale e la prima, una ragazza della Spezia, 133 kg. Tra l’altro la ragazza pievarina non era nelle migliori condizioni fisiche, dato che due giorni prima aveva avuto una contrattura a livello della scapola ed ha aspettato fino all’ultimo per vedere se sarebbe riuscita a partecipare.

Dino Magistrelli