Lucchese, il primo dei due esami in trasferta

Nel corso della seduta di rifinitura in programma questo pomeriggio sul terreno di Saltocchio, dove ancora i tifosi non possono esserci perché la tribuna non ha la relativa agibilità, l’allenatore Gorgone tirerà le somme del lavoro svolto durante la settimana e deciderà anche la formazione che domani pomeriggio sul “neutro“ di Carrara (ore 18.30) affronterà i “corsari“ del Sestri Levante. Non dovrebbero esserci particolari novità rispetto alla squadra che ha pareggiato contro il Perugia, che continua a rinforzarsi. Sicuramente saranno impiegati, in corso d’opera, anche gli ultimi arrivati come Magnaghi (ha già debuttato), Sabbione e Yaboah. Da verificare le condizioni fisiche di De Maria, a causa di un leggero acciacco.

L’obiettivo della Lucchese è ovviamente quello di tornare a casa con un risultato positivo, sfruttando il vantaggio di giocare in campo neutro e di avere una maggiore caratura tecnica complessiva. E’ altresì scontato che i rossoneri, con Tiritiello sempre più vicino al rientro, dovranno essere pronti a lottare su ogni pallone, con il Sestri deciso a cancellare lo zero in classifica. A tal proposito Massimiliano Pane, capitano del Sestri Levante ha detto: "Non essere stato in campo a Pontedera mi è dispiaciuto soprattutto per i compagni, c’era bisogno del miglior Sestri per fermare i toscani e per una serie di motivi non lo si è visto. Non mi sento però di rimproverare qualcosa ai ragazzi: hanno pagato uno scotto inevitabile all’inesperienza, nella nuova categoria bisogna essere cattivi e concentrati, noi sicuramente abbiamo dovuto concedere qualcosa all’emozione. Il mio desiderio? Tornare il prima possibile a giocare al “Sivori“. Per una matricola, con un pubblico come il nostro, arma in più nelle gare casalinghe, fa tutta la differenza del mondo".

Resta da vedere, casomai, se i tifosi rossoneri, che avrebbero riempito il settore loro riservato, decideranno di andare, dal momento che non potranno essere più di 100. Il campionato è appena cominciato e ci sono subito i primi rinvii, causati dal fatto che alcuni giocatori come Shependi del Cesena sono stati convocati nelle rispettive Nazionali. Il giovane talento dei romagnoli è titolare di quella albanese. Nel week-end, pertanto, non si giocheranno Cesena-Spal e Juventus Next Gen-Recanatese. I due match verranno recuperati mercoledì 27 settembre. Infine l’arbitro di Sestri Levante-Lucchese sarà il cagliaritano Cappai.

Emiliano Pellegrini