Le Spring c’hanno preso gusto: anche Siena ko

Aymarà Srls Costone Siena

35

Green Lucca Le Mura Spring

58

AYMARA’ SRLS COSTONE SIENA: Calugi, Gigante n.e., Sardelli 10, Rinaldi 2, Zanelli 2, G. Bonaccini, Sposato 8, Pierucci 8, V. Bonaccini 4, Nanni, Sabia 1, Oliva n.e. All. Fattorini.

GREEN LE MURA SPRING: Barberio, Cerri 3, Tessaro 11, Pellegrini, Morettini, Rapè 5, Valentino 6, Michelotti 11, Peri 2, Cherkaska 20, Fedorenko. All. Biagi.

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino e Celentano di Arezzo.

Note: parziali: 6-13; 22-29; 31-43.

Bella e convincente vittoria del Green Le Mura Spring, che sul parquet del Palaorlandi, batte le padrone di casa dell’Aymarà Srls Costone Siena 58 a 35. Le ragazze di coach Biagi hanno regalato una grande prova difensiva, riuscendo a contenere le senesi a 35 punti, iniziando così ad avere continuità e sostanza anche dalla panchina. Partono meglio le padrone di casa che si portano sul 6-2 complice anche qualche leggerezza in fase di possesso delle Spring. Coach Biagi riesce però a sistemare subito la squadra che risponde piazzando un break di 0-11 per chiudere il primo quarto sul 6-13. Nel secondo quarto arriva un nuovo allungo iniziale delle Spring che si portano sull’8-20 con le cosiddette “bombe“ di Tessaro e Rapè. Siena non ci sta e prova a rientrare con Sposato che piazza due triple consecutive per il 16-20.

Michelotti e Tessaro scavano nuovamente il solco sul 18-27 ed il terzo quarto si chiude sul 22-29. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, la partita si fa spigolosa, le Spring vanno presto in bonus, ma lasciano un solo canestro dal campo alle avversarie, mentre allungano con Cherkaska e Michelotti sul 31-43. L’ultimo quarto viene gestito dalle Spring che allungano ancora sul 35-58 finale. "Abbiamo preparato la partita molto bene - commenta coach Biagi - ed abbiamo fatto un gran lavoro in difesa riuscendo a stare sempre davanti nonostante la poca fluidità iniziale in attacco. Sul finale con qualche giocata più lineare siamo riuscite ad allungare definitivamente".

Alessia Lombardi