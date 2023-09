Le Mura Spring pronta alla nuova sfida

Riparte la stagione del basket femminile a Lucca. Le Mura Spring scendono in campo nel torneo di serie B con l’obiettivo di portare alto il nome della città nei campionati femminili. Nuovo main sponsor e grandi ambizioni per la società: il punto ieri nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Centro Fitness & Wellness Ego di Lucca alla presenza della presidente delle Spring, Rachele Settesoldi, dell’assessore allo Sport Fabio Barsanti, del presidente della Fondazione Crl Marcello Bertocchini, dell’ex presidente del Basket Le Mura Rodolfo Cavallo e del presidente di Green Lucca spa Luigi Claroni.

"La squadra Spring è sempre stata una squadra satellite de Le Mura, con il compito di avvicinare i ragazzi alla pallacanestro e che da qualche anno compete nel campionato di serie B - spiega Rachele Settesoldi - ; purtroppo dopo l’abbandono della squadra principale, siamo l’ultima realtà cestistica femminile della città di Lucca. Abbiamo voluto cogliere l’occasione di intraprendere un’avventura ambiziosa, facendo crescere chi ha frequentato il nostro vivaio, con tanta umiltà, dedizione e senza presunzione, portando la nostra squadra ad un livello superiore, in campo e fuori". Anche Barsanti per l’amministrazione comunale e Bertocchini per la Fondazione Crl hanno rinnovato il sostegno alla squadra, mentre l’ex presidente del Basket Le Mura Rodolfo Cavallo ha accettato l’invito per il significativo passaggio del testimone.

È stato presentato anche il nuovo sponsor principale della squadra, Green Lucca spa, costola di Green Utility, azienda che si occupa di energia rinnovabile, sostenibilità e attenzione all’ambiente. "Questo ingresso nella famiglia Spring - continua Settesoldi - del progetto Green apre le porte alla grande attenzione per l’ambiente: oltre a sostenere la squadra, abbiamo cominciato a parlare di un team sostenibile sul quale stiamo lavorando".

"Sì, come holding abbiamo voluto sostenere questa nuova sfida - afferma Luigi Claroni della Green Lucca spa - perché abbiamo a cuore Lucca come città, e la sostenibilità, non solo quella ambientale, ma anche quella sociale e ritengo che gli sport come il basket, e soprattutto nella sfera femminile, possano contribuire a formare società sane, e grandi qualità". "Siamo felici - annuncia l’assessore Barsanti - che una realtà così importante per la nostra città possa proseguire il suo percorso, portando avanti tanta tradizione e soprattutto lo sport". La Fondazione Crl resta un importante sostenitore economico del basket femminile, già prima con la squadra Le Mura e anche adesso con le Spring. Non è mancato ieri poi un appello agli imprenditori locali, quasi totalmente assenti, a sostenere questa realtà lucchese.

Sempre nell’ambito della mattinata è stata presentata poi la nuova maglia, bianca per le gare in casa, rossa per quelle in trasferta con in evidenza lo sponsor Green Lucca, e poi la sopramaglia disegnata da Lucca Crea con la grafica della manifestazione 2023.

Rebecca Graziano