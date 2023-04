La "Primavera" alla "Spring Cup"

La "Primavera" della Lucchese, nonostante la retrocessione in "Primavera 4", continua la stagione giocando il Torneo Spring Cup "Giulio Teste". I ragazzi di Carruezzo dopo una stagione nefasta, cercano, comunque di continuare ad onorare questa maglia.

La Lucchese, domani, alle 11.30, affronterà, allo stadio "Marconcini" di Pontedera, i padroni di casa. Nel pomeriggio, alle 17, giocheranno contro la Carrarese; mentre, domenica, alle 15.30, dovranno vedersela contro il San Giorgio.

Nonostante la stagione sia finita, la "Primavera" continuerà a disputare alcuni tornei e quello di questo week-end sarà sicuramente l’occasione giusta per cercare di tenere motivati i ragazzi dopo la retrocessione arrivata dal campo. Sicuramente, come ha spiegato la nuova società, il settore giovanile della Lucchese andrà rivisto, cercando di potenziarlo e di portarlo nel più breve tempo possibile ai livelli di un tempo, dove era una fucina di giocatori che, spesso, hanno spiccato il volo per formazioni di categorie superiori, come la serie "A".