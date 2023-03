La Lucchese vuol far finire tutti nel Panico

La Lucchese per conservare il nono posto, in attesa di eventuali miglioramenti; la Fermana per conquistare gli ultimi punti decisivi per la salvezza. E’ questo il principale leit-motiv del match in programma domenica pomeriggio al "Porta Elisa", tra i rossoneri di Maraia e i gialloblu di Stefano Protti. Ha detto il direttore generale dei marchigiani Andrea Tubaldi: "A Lucca sarà una finale per noi. E’ la partita più importante dell’anno, perché può darci la salvezza definitiva. Siamo concentratissimi".

La Pantera, dunque, è avvisata. Domenica dovrà fare i conti con la voglia e la determinazione della Fermana di uscire con un bel risultato dal "Porta Elisa". Ormai Tiritiello e compagni hanno fatto l’abitudine a questo tipo di partite che mettono in palio punti pesantissimi. Fatta eccezione per gli errori commessi a Gubbio, da quando si è cominciato a parlare di play-off, la Lucchese ha offerto prestazioni importanti, all’altezza del momento cruciale della stagione. Ha pareggiato con l’Ancona, vinto ad Alessandria e pareggiato con il Siena. Ora sarebbe di fondamentale importanza vincere contro la Fermana, salire a quota 48 ed aspettare i risultati del Rimini (in casa contro la capolista Reggiana), del Siena (è di scena a Carrara) e del Pontedera (in casa con l’Imolese) per vedere se e come potrebbe cambiare la classifica, quando mancheranno appena quattro giornate alla fine.

I rossoneri, come ha dichiarato in modo chiaro il capitano Tiritiello, sono decisi a chiudere il più in alto possibile il campionato, magari in una posizione che darebbe l’opportunità di giocare una partita dei play-off in casa (settimo posto?) e sanno perfettamente che, per centrare il prestigioso obiettivo, non solo dovranno dare il massimo, come, per altro, hanno sempre fatto, a parte, forse, l’episodio proprio di Fermo; ma dovranno evitare di commettere degli errori che verrebbero puntualmente sfruttati dall’avversario.

A giudicare dagli allenamenti in corso sul terreno in sintetico di Saltocchio, nel clan c’è grande concentrazione. L’allenatore Maraia è di nuovo nella condizione di schierare al centro della prima linea Panico che, da centravanti vero, più che da "falso nueve", aveva portato più incisività in una prima linea che segna troppo poco (attualmente la Lucchese viaggia con meno di un gol a partita). Ai fianchi dell’ex del Crotone ci dovrebbero essere Rizzo Pinna e Fabbrini. Come sempre sarà la seduta di rifinitura della vigilia a sciogliere gli eventuali dubbi, relativi alla composizione della difesa e del centrocampo.

Data l’assoluta importanza del match, siamo certi che il pubblico farà come sempre la sua parte (1 euro il biglietto per i ragazzi da 10 a 16 anni in gradinata o in curva Ovest), a maggior ragione in questo momento cruciale della stagione, quando in ballo c’è la caccia al secondo obiettivo stagionale: il miglior piazzamento nei play-off, dopo aver messo in cassaforte la permanenza in categoria.

Emiliano Pellegrini