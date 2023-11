Il ds Remaschi: "Giocato con personalità. Mercato? Noi siamo a posto così"

Il primo pareggio in campionato del GhiviBorgo è accettato di buon grado dalla formazione di Nico Lelli, dopo la bella gara contro l’Orvietana, bene interpretata da entrambe le squadre. Nel post partita complimenti per tutti, visto il piacevole spettacolo calcistico offerto al “Carraia“ da due compagini in gran forma, che hanno corso e pressato per oltre novanta minuti.

Giusto l’uno a uno maturato sul campo: "Un altro passo avanti nel processo di crescita dei ragazzi - afferma il ds Sasha Remaschi, che puntualizza – : la squadra ha giocato con personalità, contro un ottimo avversario come l’Orvietana, che a tratti ci ha messo in difficoltà, venendo a pressare alto con buona aggressività. Ma non ci siamo smarriti, non snaturando le nostre caratteristiche e continuando a giocare palla a terra". "Ci possiamo ritenere soddisfatti dell’uno a uno finale - ammette Remaschi - , non era certo facile affrontare un avversario così tosto e ben preparato". Due parole, da parte del ds del Ghivi, anche sul mercato che riapre a dicembre: "Noi siamo a posto così, la squadra sta facendo bene, è un gruppo forte e unito, quindi non abbiamo certo intenzione di cambiare niente".

E su questo non abbiamo dubbi, visto che la compagine della Media Valle del Serchio è in un’ottima posizione di classifica, gioca un bel calcio, dimostrando intesa e grande condizione fisica. Ora sotto con altri impegni, come la trasferta di domenica prossima allo stadio di via Rosselli ad Altopascio, per un derby molto atteso da tutto l’ambiente. "In settimana prepareremo la sfida in ogni particolare - chiude il ds - , come sempre del resto, perché ogni gara è difficile e nasconde sempre tante insidie".

Flavio Berlingacci