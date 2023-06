I Bulldogs si giocano tutto e la... Promozione

Ci siamo. Tutto pronto per la sfida decisiva che vale un campionato. Oggi alle 18 nel vetusto Palabox di via Marconi, nel centro di Altopascio (omologato per queste categorie), si gioca gara tre e ultima tra i Bulldogs di Altopascio, diretta emanazione da una... costola del Bama Altopascio e Argentario basket. Chi vince salirà in Promozione. I due team si sfideranno per il classico match “win or go home“. Chi vince va al piano di sopra. Le due squadre sono sull’1-1. Vittoria all’ultimo tuffo di Altopascio in gara uno, molto più netta la vittoria dei maremmani nella seconda in casa loro. Ora si ritorna nella cittadina del Tau per il miglior piazzamento in regular season. Fra poche ore il verdetto. Per il momento in un clima che si prevede torrido per il tifo caloroso e, soprattutto, per l’effetto forno a microonde del vetusto Palabox, viste le finestre ancora ermeticamente sigillate, causa lavori iniziati in modo repentino ed urgente ed ora tristemente fermi con le quattro frecce.

Sarà difficile, anzi difficilissimo per i ragazzi di Tempestini, vista l’assenza di Giannecchini volato all’estero per motivi di lavoro. Ma non ci piove sul fatto che i bulldogs proveranno a “mordere“ fino al 40’, e se serve anche oltre. Alla caccia di quello che sarebbe un vero e proprio sogno visto il loro ruolo di debuttanti. Sì, perché, senza dubbio una bella storia, questa squadra è al primo anno in un campionato effettivo. Al debutto assoluto sono riusciti a costruire una vera impresa, vincendo partite su partite. Adesso, one more, ancora una.

Ma. Ste.