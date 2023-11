Green Lucca, terzo quarto fatale per la partita

Jolly Acli

82

Green Le Mura Spring

65

(21-18; 42-39; 63-49)

JOLLY ACLI: Barbieri 8, Ceccarini 13, Orsini 19, Giari 2, Sassetti 17, Barsotti, Sgorbini, Evangelista, Gioan, Zolfanelli 20, Candelori 4. All. Corda.

LE MURA SPRING: Barberio, Cerri, Tessaro 7, Pellegrini, Morettini, Rapè, Valentino 6, Michelotti 13, Peri, Cherkaska 24, Fedorenko 15. All. Biagi.

Arbitri: Biancalana di San Giuliano Terme e Cignarelli di Pisa.

Il Green Le Mura Spring rimedia la seconda sconfitta consecutiva questa volta contro la capolista Jolly Acli a Livorno per 82 a 65. Sin dalle prime battute di gioco le labroniche iniziano a giocare bene, ma le lucchesi tengono bene il campo e il primo quarto si gioca punto a punto e va in archivio sul più tre per Livorno.

Nel secondo quarto le livornesi tentano di allungare, con il punteggio 31-22, al 3’ minuto con la tripla di Ceccarini, ma le ragazze di Biagi riescono a rimanere in scia grazie a Tessaro, Cherkaska e Michelotti e la frazione si chiude sul 42 a 39. Ad inizio del terzo quarto il Green Le Mura Spring è ancora in partita, ma poi le livornesi riescono a mettere a segno un primo break 54 a 43, per poi riuscire a trovare tre triple consecutive che di fatto chiudono i conti. Nell’ultimo quarto Tessaro prova a riportare sotto la sua squadra, ma l’ennesima tripla di Zolfanelli riporta avanti Livorno che alla fine si aggiudica questo match.

"Dovevamo riscattare - commenta coach Luca Biagi - la brutta prestazione di mercoledì e sinceramente quella contro il Jolly Acli è stata una bella partita, di fronte ad una squadra di livello. La differenza l’ha fatta il terzo quarto dove loro hanno scavato un po’ di divario che non siamo più riuscite a colmare. Sono comunque contento della prestazione delle mie ragazze".

Le Spring torneranno in campo giovedì alle 21.15 al Palatagliate per il recupero contro Basket Golfo Femminile Piombino.

Alessia Lombardi