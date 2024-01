Green Le Mura Spring. Sofia sugli scudi al Memorial Fabbri

E’ ripresa a grandi ritmi la preparazione del Green Le Mura Spring in vista del prossimo appuntamento di sabato alle 18 sul parquet dell’Academy La Spezia. Le ragazze di coach Luca Biagi hanno infatti ripreso gli allenamenti a ritmi serrati con il ritorno in Italia anche delle giocatrici ucraine che si sono di nuovo allenate assieme alla compagine di squadra, dopo il rompete le righe e qualche giorno di vacanza in più durante le festività natalizie. L’obiettivo, come più volte dichiarato, è quello di continuare questo ottimo cammino che le biancorosse hanno iniziato, che ha portato a ben undici vittorie su tredici partite giocate, regalando così il secondo posto in solitaria dietro alla capolista Jolly Acli Caffè e davanti all’altra livornese Caffè Toscana Pielle. Ma si sa, il campionato è ancora lungo e le insidie sono dietro l’angolo, per questo coach Biagi sta mantenendo la concentrazione delle sue ragazze, che sono tornate ad allenarsi a testa bassa, per cercare di continuare a fare bene.

Come sempre il duro lavoro paga non solo per la prima squadra, ma anche per le altre squadre giovanili, che sono protagoniste nei vari campionati. Ne è la dimostrazione la bella prova arrivata da Sofia Dianda, giocatrice biancorossa che con la rappresentativa Toscana ha partecipato al Torneo nazionale “Memorial Fabbri“ di Rimini giocato lo scorso 3 gennaio. Un torneo, riservato alle ragazze nate nel 2009, che ha registrato la vittoria della rappresentativa del Veneto, mentre le toscane hanno conquistato un ottimo terzo posto battendo 68-50 il Friuli Venezia Giulia nella finalina.

L’atleta biancorossa ha giocato molto bene, mettendosi al servizio della squadra e portando il suo prezioso contributo, ed è stata una delle migliori realizzatrici della rappresentativa toscana. Un traguardo che inorgoglisce la società e che premia il duro lavoro che viene fatto giorno dopo giorno, non solo con la prima squadra che sta disputando un campionato di Serie B femminile ad altissimo livello, ma anche con quello del settore giovanile, vero e proprio fiore all’occhiello.

Alessia Lombardi