Gli occhi della Pantera brillano nella notte

Lucchese

0

Virtus Entella

0

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Mastalli (44’ st D’Alena), Di Quinzio (44’ st Visconti), Tumbarello; Bruzzaniti (40’ st Bachini), Panico, Fabbrini (18’ st Rizzo Pinna). (A disp.: Galletti, Ferro, Romero, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Ravasio). All.: Maraia.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Reali, Sadiki; Tenkorang, Corbari (38’ st Ramirez), Paolucci (27’ st Rada), Tascone (12’ st Tomaselli), Favale (26’ st Zappella); Zamparo, Merkaj (38’ st Faggioli). (A disp.: Paroni, De Lucia, Giammarresi, Ferrara, Manzi, Banfi, Siatounis). All.: Volpe.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.

Note: angoli 1 a 6; ammoniti: Benassai, De Maria, Bruzzaniti, Panico, Tiritiello, Corbari e Zappella; recupero: 1’ pt e 5’ st; spettatori: 1368 (abbonati compresi).

LUCCA - Una grande Lucchese ferma la capolista Entella e le fa perdere... la testa. Un pareggio, come all’andata, ma questa volta a reti bianche, tra due formazioni che si sono date battaglia fino alla fine.

Maraia deve fare a meno degli squalificati Cucchietti e Quirini, ma anche di Franco, fuori per problemi fisici. Così, in porta, ritorna capitan Coletta, mentre in difesa c’è Alagna e, a centrocampo, Di Quinzio fa il metronomo.

La capolista fa subito la partita e, al 15’, Reali lascia partire un bel fendente che finisce di poco a lato. I rossoneri rispondono con Panico, al 17’, che, in sforbiciata, prova a sorprendere Borra, cercando di replicare il gol di sabato scorso messo a segno contro il Cesena. Brivido per la difesa rossonera al 36’: Merkaj scatta sul filo del fuorigioco, ma Coletta esce e, con la punta delle dita, riesce a deviare il pallonetto a colpo sicuro del numero 33, sventando il pericolo ligure. La Lucchese, a cinque minuti dalla fine del tempo, crea la sua grande occasione con un gran destro di Tumbarello che la difesa ospite devia in angolo.

La seconda franzione di gara vede ancora l’Entella che prova a spingere sull’acceleratore alla ricerca del successo. E, al 16’, ci prova con Paolucci, ma il suo tiro a mezza altezza viene deviato in angolo dalla difesa di casa. Gli uomini di Volpe tentano fino alla fine di sbloccare il match, alla ricerca della vittoria. La Lucchese, come sempre, ha cercato di sfruttare le ripartenze, anche con le forze fresce mandate in campo da Maraia: come Rizzo Pinna che, al 30’, prova la conclusione che termina alta sopra la traversa.

I rossoneri non si sono mai scomposti ed hanno difeso bene fino alla fine, con un attento Coletta che è sembrato essere tornato il solito che tutti conoscono. In pieno recupero Ramirez, appena entro l’area ci provava su punizione, ma la palla terminava nettamente fuori.

Alla fine arriva questo buon pareggio, contro una delle formazioni più in forma di questo campionato che, fino alla fine, si giocherà la promozione diretta in "B" contro la Reggiana. Ancora una volta gli uomini di Maraia hanno sciorinato un’ottima prestazione, dopo quella di sabato scorso a Cesena. E, dopo la sosta pasquale, derby a Carrara. L’osservatorio sulle manifestazioni sportive potrebbe limitare l’accesso ai tifosi rossoneri. Vedremo.

R. L.