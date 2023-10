Gara secca da dentro o fuori. Lucchese, spazio al turnover

Ampio turnover. E’ quello annunciato dall’allenatore Gorgone in vista del derby di Arezzo, oggi, nel quadro del primo turno della Coppa Italia di serie C. La vincitrice incontrerà la Spal. La gara è “secca“, vale a dire che per andare avanti serve solo una vittoria. Il tecnico rossonero approfitta del match contro gli amaranto dell’ex mister Indiani per dare spazio a chi ha giocato meno se non addirittura mai in questo inizio di campionato, come Sabbione.

"Trattandosi di una gara ufficiale - spiega il mister - è ovvio che cercheremo di onorarla al meglio, anche se naturalmente l’obiettivo primario per la Lucchese rimane il campionato. Penso che sia giusto far tirare il fiato a chi ha sempre giocato e a chi è stato impiegato poco di mettere minuti nelle gambe, perché, come ho sempre detto, il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti, di forze sempre “fresche“, visti gli impegni ravvicinati e il dispendio di energie psico-fisiche che comporta il nostro modulo tattico sempre proiettato all’attacco".

Anche se Gorgone non è sceso nei dettagli, crediamo comunque che la Lucchese possa schierarsi inizialmente con questo undici: Coletta tra i pali, Quirini e Perotta sui lati “bassi“ della difesa, Merletti e Sabbione coppia centrale. I due mediani potrebbero essere Djibril (in foto Alcide) e Visconti.

E siamo alla tre quarti. Dovrebbero giocare Yeboah, con Russo al centro e Sueva largo a sinistra, con Romero punta centrale. Ma crediamo che ci sarà spazio anche per Rizzo Pinna e Tumbarello, che contro il Pineto sono entrati nella ripresa.

Come abbiamo detto, la Lucchese cercherà di sfruttare il convincente inizio di campionato (2 pari e 3 vittorie, in attesa dell’esito del recupero contro la Spal) per andare avanti anche in Coppa. Poi da domani testa alla Torres, straordinaria, inattesa capolista a punteggio pieno del girone. Anche Indiani, il riconfermatissimo tecnico dell’Arezzo, che ha uno “score“ decisamente positivo contro la Lucchese, darà spazio a chi ha giocato di meno, mentre destano qualche preoccupazione le condizioni fisiche del difensore Masetti, costretto ad uscire anzitempo nella gara contro il Pontedera per un problema al ginocchio.

Il derby di Arezzo, che inizierà all’insolito orario delle 14 (ma ormai bisogna abituarsi a questo, spesso, assurdo “spezzatino“ anche dal punto di vista dell’inizio delle partite), sarà diretto dal fiorentino Zoppi.

Emiliano Pellegrini