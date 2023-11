Fine settimana di Volley. Capannori alla prova Ancona

Quarto impegno stagionale casalingo per la IMG Nottolini Capannori, che questa sera sfida al PalaPiaggia il Clementina 2002 Ancona. Le avversarie di giornata sono tutt’altro che uno scoglio semplice, visto che dopo il ko iniziale contro il fortissimo Castelfranco capolista, hanno inanellato solo vittorie e sono con 11 punti al secondo posto. Le bianconere arrivano a questo match dopo un recente periodo di non perfette condizioni fisiche. In serie C vuol continuare a volare da solo in vetta il McDonald’s Porcari, che questa sera alle 21 sarà a Cascina. A fare gli onori di casa sarà il Pediatuss, che nelle prime tre partite ha conquistato due vittorie per un totale di 5 punti a fronte dei 9, senza set persi, delle porcaresi. In serie D il weekend è cominciato ieri sera con la trasferta della Pantera in quel di Colle Val d’Elsa contro il Colle Volley, formazione ultima in classifica ancora al palo come vittorie e punti. Ad aprire il programma del sabato alle ore 17.30 è la MAV Autotrasporti Nottolini, che ospita la Cerretese, una delle due squadre ancora a punteggio pieno.

L’altra capolista, anch’essa a 15 punti, è l’Ariete Pallavolo Prato, che ospita alle 21.15 a Prato la Libertas System. Trasferta pistoiese, invece, per l’Isotta Bevande Porcari, che alle 18 sarà di scena sul parquet del Progetto Bottegone.

Si segnala, inoltre, che si recupererà il 27 gennaio la giornata rinviata il 4 novembre per le pesanti piogge di due weekend fa.