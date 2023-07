E’ un "Lovari" grandi firme Tre "big" e una debuttante

L’adrenalina e l’energia del grande basket tornano a Lucca con l’ottava edizione del trofeo Carlo Lovari, la manifestazione targata "Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus".

Dal 15 al 16 settembre al "Palatagliate" si accenderanno le luci su due giorni di sport e passione, con quattro tra le migliori squadre del campionato italiano che si sfideranno in uno degli ultimi appuntamenti prima dell’inizio della stagione ufficiale.

A contendersi il trofeo saranno Derthona, Reyer Venezia, Victoria Libertas Pesaro (tutte reduci da stagioni brillanti, in cui hanno disputato i play-off) e, novità di quest’anno, la neopromossa Pistoia, che è tornata nella massima serie dopo dei play-off esaltanti.

Il trofeo è stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti, tra gli altri, dal sindaco Mario Pardini, dall’assessore al sociale Giovanni Minniti e da Patrizia Pecchia, presidente degli "Amici della Pallacanestro Lucca".

Il "Lovari", oltre ad essere un’importante occasione per portare il basket in città, si caratterizza anche per il suo scopo benefico: il ricavato dei biglietti, disponibili dal mese di agosto, sarà interamente devoluto in beneficienza.

"Gli ”Amici della Pallacanestro” sono una realtà che in questi dieci anni ha contribuito notevolmente alla promozione dell’attività sportiva a Lucca nell’ambito del basket – afferma il sindaco Pardini. – Ringrazio l’associazione per le attività a favore dell’inclusività come il baskin, per il bellissimo intervento di riqualificazione del campo di San Filippo che vede anche il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca”.

"Uno degli scopi di questo torneo è quello di avvicinare sempre di più la cittadinanza al basket, in un momento dove l’attenzione per questo sport sembra venir meno nella nostra città – commenta la presidente Pecchia – . Questo è un torneo molto significativo in quanto, dal 2015 a oggi, ci ha consentito di raccogliere e distribuire oltre 25mila euro in aiuto delle famiglie che intendono iscrivere i figli ai corsi di minibasket e a sostegno del movimento del baskin in alcuni eventi come l’organizzazione del campionato".

La manifestazione sportiva si presenta anche come una vera e propria vetrina per il basket lucchese in quanto, alla due giorni di torneo, sarà dedicato un apposito spazio alle associazioni lucchesi del settore che possono così farsi conoscere. Non solo sport e beneficienza: il "Lovari" si caratterizza anche per essere una vera e propria attrazione turistica per la città, un evento che, ormai da anni, attira persone da fuori regione, divenendo un vero polo attrattivo per appassionati e non solo.

R. L.