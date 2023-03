Due posticipi a suon di gol

Si è delineato il quadro della ventiduesima giornata del campionato di Terza categoria.

Nel girone "A" l’Atletico Castiglione ha espugnato 5 a 1 il campo del Cascio. Per l’Atletico sono andati a segno: Nikolli con una doppietta e Biggi e Magagnini; per i padroni di casa non è bastata la rete di Cecchi.

La classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 60; Ghivizzano 50; Atletico Castiglione 47; Piazza "55" 44; Morianese 38; New Team 35; Coreglia 31; Folgore Segrommigno Piano 29; Casciana Poggio 25; San Filippo 21; Baston Villa Qrv 18; Cascio 13; Aquila Sant’Anna 12; Real Academy Lucca 11.

Nel girone "B", invece, rocambolesco pareggio 4 a 4 tra Sant’Alessio e Stiava. Per i lucchesi le reti sono state di Likaj, Pianderoso, Caturegli e Papeschi.

La classifica: Massarosa 50; Sporting Camaiore 49; Pieve San Paolo 41; Vorno 37; Valfreddana, Spianate 35; Atletico Viareggio 33; Bargecchia 32; San Lorenzo 31; Stiava 26; Calcistica Popolare Trebesto 15; Angelo Bellani 14; Sant’Alessio 13; Filettole 9; Atletico Marginone 4.

Alessia Lombardi