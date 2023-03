Diavoli Neri Gorfigliano promossi in Seconda categoria

Ventitreesima giornata del campionato di Terza categoria. Nel girone A la capolista Diavoli Neri Gorfigliano ha vinto in casa per 2 a 1 contro il Casciana Poggio e conquista così la promozione in Seconda categoria. Le reti per i padroni casa sono state di Ceccarelli e Francini, mentre gli ospiti hanno accorciato con Magazini.

Nelle parti basse della classifica invece lo scontro tra Real Academy Lucca e Aquila Sant’Anna se lo è aggiudicato l’Aquila grazie al gol realizzato da Balderi. Questi gli altri risultati del girone: Baston Villa Qrv-New Team 0-0, Coreglia-San Filippo 0-1 (Ghilarducci), Piazza "55"-Morianese 2-1 (A. Malatesta, G. Cassettai, Fall), Ghivizzano-Cascio 4-2 (doppiette di Remaschi e di Ghafouri e gol di Doveri e Vangi). La gara tra Atletico Castiglione e Folgore Segromigno in Piano si giocherà lunedì alle 20.30.

Questa la classifica: Diavoli Neri Gofigliano 63; Ghivizzano 53; Atletico Castiglione, Piazza "55" 47; Morianese 38; New Team 36; Coreglia 31; Folgore Segromigno Piano 29; Casciana Poggio 25; San Filippo 24; Baston Villa Qrv 19; Cascio 13; Aquila Sant’Anna 12; Real Academy Lucca 11.

Anche nel girone B si sono giocate le gare della ventitreesima giornata. Ecco i risultati: Angelo Bellani-Atletico Viareggio 1-3, Filettole-Sant’Alessio 2-0 (Castelli, Raffaelli), San Lorenzo-Calcistica Popolare Trebesto 3-1 (Giannecchini, doppietta di Pavan, Adetokumbo), Spianate-Pieve San Paolo 0-2 (Pirito, Segnalini). Le gare Atletico Marginone-Bargecchia e Vorno-Stiava, si giocheranno lunedì sera rispettivamente alle 21 e alle 20.30.

Questa la nuova graduatoria: Massarosa 50; Sporting Camaiore 49; Pieve San Paolo 44; Vorno 37; Atletico Viareggio 36; Valfreddana, Spianate 35; San Lorenzo 34; Bargecchia 32; Stiava 26; Calcistica Popolare Trebesto 15; Angelo Bellani 14; Sant’Alessio 13; Filettole 12; Atletico Marginone 4.

La Terza categoria tornerà in campo sabato prossimo per la ventiquattresima giornata di campionato.

Alessia Lombardi