La Corsa dei 100 a Porcari, foto e classifica

Porcari (Lucca), 22 agosto 2025 – Grande successo di partecipazione per la dodicesima edizione della Corsa dei 100 di Porcari, manifestazione nata per celebrare i 100 anni di fondazione del Comune.

Nel corso degli anni l’evento è diventato un appuntamento podistico imperdibile di metà agosto, capace di crescere grazie all’instancabile impegno dell’Atletica Porcari. Al via si sono presentati oltre 800 atleti, di cui circa 300 competitivi, nonostante le condizioni meteo altalenanti, con scrosci temporaleschi che si sono alternati a momenti di cielo sereno. Il percorso, affascinante e impegnativo, ha regalato ai partecipanti una varietà di scenari: tratti di asfalto, strade bianche, discese e salite dure che conducevano fino al celebre quercione millenario.

LA CLASSIFICA

Un tracciato esigente ma spettacolare, che ha messo alla prova la resistenza dei podisti. Grazie all’organizzazione, i concorrenti hanno potuto usufruire delle attrezzature e dei servizi del campo sportivo, punto di riferimento logistico e di accoglienza. Durante le premiazioni si è celebrata anche l’11ª edizione del Trofeo Simone Matteoni, premio speciale offerto dalla famiglia in memoria del figlio prematuramente scomparso, un riconoscimento che aggiunge sempre un momento di forte emozione alla manifestazione. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.

