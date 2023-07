Bulgarella al “Ciocco“. Il patron atteso oggi anche per sciogliere il “nodo“ Tiritiello

E’ atteso oggi al Ciocco il presidente Andrea Bulgarella, che oltre a salutare tutta la “truppa“, avrà un “faccia a faccia“ con Andrea Tiritiello. Sembra che sia stato lo stesso difensore a chiedere un incontro con il numero uno rossonero, dal momento che fino ad oggi il suo procuratore non ha ricevuto risposte esaurienti da parte degli altri componenti lo staff tecnico rossonero in merito al rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2024.

In attesa di questo chiarimento, il cui esito è molto atteso soprattutto dall’allenatore Gorgone, consapevole che un conto è avere Tiritiello al centro della difesa e un altro è cercare un sostituto. Intanto abbiamo letto su qualche social una dichiarazione da parte di Francesco Fedato, rientrato alla… base, dopo l’esperienza dello scorso anno a Pesaro: "Sono molto felice di essere tornato a Lucca. Per me è una famiglia ed è sempre un piacere tornarci. Appena c’è stata l’opportunità, l’ho sfruttata". Tra l’altro, in fatto di mercato è praticamente fatta per l’acquisto di Russo.

Intanto ieri la locanda La Posta nella tenuta del Ciocco ha fatto da cornice alla conferenza stampa con la Lucchese. Presenti per il Ciocco Spa l’amministratore delegato Andrea Barbuti, il responsabile sport Valerio Barsella e il direttore dell’hotel del Ciocco Giuseppe Mangia. Per la Lucchese invece ha preso la parola l’amministratore delegato Ray Lo Faso, mentre per la società in sala erano presenti il direttore generale Giuseppe Mangiarano, il direttore sportivo Alessandro Frara ed il consigliere d’amministrazione Bruno Russo, che al Ciocco ha svolto anche dei ritiri da giocatore proprio con la Lucchese. Il primo ad intervenire è stato l’amministratore delegato Barbuti, che ha portato i saluti della proprietà. "E’ una giornata importantissima - ha commentato - che ci permette di rinsaldare questa storica relazione, che c’è sempre stata. Il Ciocco è una realtà che ha avuto la possibilità di gestire da sempre ritiri importanti e siamo onorati che sotto questa nuova proprietà si possa continuare questa sinergia, che siamo certi porterà presto alla serie B. Il Ciocco è a disposizione del mondo sportivo da sempre e anche della Lucchese. Abbiamo fatto degli investimenti importanti, tirando a lucido anche il campo sportivo. Ringrazio la società rossonera che consente ancora una volta di misurarci con il mondo del calcio e questo ci aiuterà a capire se siamo in grado di fare il meglio per queste società sportive. Aspetteremo di nuovo la Lucchese a fine campionato per festeggiare insieme, perché no, una bella promozione".

I ringraziamenti sono arrivati anche dall’Ad rossonero Ray Lo Faso. "Non possiamo - ha commentato - che ringraziare il Ciocco e tutto il suo staff per la splendida accoglienza ricevuta. Domani (oggi per chi legge, ndr) arriverà il nostro presidente e possiamo solo dire che questo ritiro è iniziato con il piede giusto. Ci sembrava naturale per la storia della Lucchese venire in una struttura come questa, per svolgere la nostra preparazione, per rinsaldare ancora una volta il legame e la sinergia con il territorio. Siamo in fase di rodaggio, ci stiamo conoscendo e nei prossimi giorni arriveranno anche altri giocatori, che completeranno la nostra rosa. I ragazzi si trovano molto bene e questo può essere solo un ottimo viatico per la stagione".

Anche il Comune di Barga, con l’assessore allo Sport Lorenzo Tonini ha ringraziato la Lucchese 1905. "L’arrivo della Lucchese - ha concluso - è soltanto la ciliegina su una ricca torta che si è creata in questi anni, dove il Ciocco ha investito molto sullo sport, ammodernandosi e creando eventi sempre più importanti. Come amministrazione comunale diamo il benvenuto alla società rossonera".