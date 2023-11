Bondi: "Una vittoria gettata al vento"

Pareggio esterno con il Casalguidi con una vena di amaro in bocca per il Castelnuovo dell’allenatore Massimiliano Pisciotta, fattosi riprendere dai pistoiesi di mister Benesperi, dopo essere andato in vantaggio di due reti. "Questo pareggio per 2-2 - commenta il presidente Francolino Bondi - , da come si era messa la partita, a me, francamente, non accontenta affatto. Una squadra come la nostra che nutre qualche legittima ambizione, non può gettare al vento una vittoria come poteva e doveva essere portata a casa. Perciò un pareggio conquistato, pur contro una buona squadra come il Casalguidi, non mi soddisfa e pertanto sono piuttosto scontento. Mi dispiace dirlo, e non me ne vogliano i miei amati gialloblu, ma questo è quel che penso. Comunque voltiamo pagina e prepariamoci ad affrontare il prossimo impegno di campionato con rinnovato ottimismo". Nota positiva il rientro, dopo l’infortunio, di Rocchiccioli, al debutto in maglia gialloblu nei minuti finali della gara. Prossimo impegno l’anticipo di sabato contro il Luco.

Dino Magistrelli