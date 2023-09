BCL, bene il primo test Buone sensazioni contro il Pisa

Buona la prima. Esordio per il Basketball Club Lucca che disputerà il campionato di serie B Interregionale. Una partita, quella contro il Cus Pisa, squadra di C unica, all’insegna della sperimentazione, dove coach Olivieri ha alternato quintetti e combinazioni. Al termine di questo scrimmage, si è detto abbastanza soddisfatto: "Gli obbiettivi che c’eravamo dati prima di scendere in campo li abbiamo centrati, qualche volta si è persa l’intensità che avevo chiesto, sia in difesa che in attacco, ma è probabile che la ragione di questo risieda più nella stanchezza fisica che mentale.

Era una gara sperimentale, mi è servita per vedere come i ragazzi stanno in campo a seconda dei compagni che hanno, abbiamo preso tante indicazioni che ci serviranno per il futuro". L’andamento della partita, se pur Il punteggio finale sia stato ampiamente favorevole al Bcl è stata altalenante, qualche leggerezza in difesa e a tratti si è forse sentita la stanchezza, complessivamente comunque una buonissima prova". Prossimo test il 6 settembre alle 20:30 al palasport: l’asticella verrà alzata ulteriormente, passeranno da un Cus Pisa che proviene dalla C Unica ad una squadra decisamente più impegnativa come l’Use Empoli proveniente dalla B Nazionale.

M.S.