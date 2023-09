Antonio Lollo vince ancora Successo in montagna

Antonino Lollo del Gp Parco Alpi Apuane- Team Ecoverde-Cetilar è sempre più forte e continua la serie di prestigiose vittorie nelle gare di fondo e quelle di montagna in questi ultimi mesi. L’ultimo in ordine di tempo è stato il successo nelle 10 miglia del Castello a Endine Gaiano di Bergamo, di circa 16 chilometri, dove ha fatto fermare il cronometro a 53’04". Sempre per gli atleti biancoverdi, alla Doganaccia Vertical, di 6 chilometri, all’Abetone, disputata sulla pista da sci, vittoria nella categoria Argento di Francesco Frediani in 56’54", mentre tra le donne al quinto posto assoluto Erica Togneri di Pegnana di Barga in 1h13’07" e sesta Giulia Bordina in 1h32’31". Tra i Veterani buona prova di Riccardo Cheli in 1h07’41". A Genova, nella marcia di Levi sulla distanza di 9,8 chilometri, in evidenza tra gli Argento Franco Cusinato in 49’02" e tra i Veterani Giovanni Marra in 1h09’23". Nel Trail della Pietra, giunto all’ottava edizione, a Castelnovo ne’Monti sulla distanza di 37 chilometri, bravo Simone Carlini. Ad Assisi nella Marcia delle 8 Porte, sulla distanza di 7 chilometri, vittoria assoluta per Nicolò Bedini, con il tempo di 22’27". A Rapolano Terme (Siena), sulla distanza di 9 chilometri, alla "5 Torri" in notturna, quarto posto assoluto per Andy Dibra in 28’44" e a seguire Cosimo Debolini in 30’32". A Cerano di Novara, nella "Beato chi corre", buona prova di Rudy Albano in 15’30".

Dino Magistrelli