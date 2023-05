Ospedale Versilia, screening tiroidei gratuiti il 25 e il 27 maggio

Lido di Camaiore (Lucca), 23 maggio 2023 – L’Endocrinologia dell'ospedale Versilia aderisce alla Settimana mondiale della tiroide che si tiene dal 22 al 28 maggio, aprendo i propri ambulatori alla popolazione. Nell’ambito della campagna, che quest’anno è intitolata “Tiroide: genetica, familiarità e cronicità”, all'ospedale Versilia verranno effettuati screening tiroidei gratuiti nei giorni di giovedì 25 e di sabato 27 maggio, dalle ore 9 fino alle 13, negli ambulatori endocrinologici - poliambulatorio 1 stanza 10. Per la prenotazione, gli interessati potranno inviare una email all’indirizzo [email protected] (appuntamenti del 25 maggio) e all’indirizzo [email protected] (appuntamenti del 27 maggio) specificando nell’oggetto “Settimana mondiale della tiroide”. I posti disponibili sono limitati, ma sarà fatto tutto il possibile per soddisfare le richieste pervenute. Avranno diritto allo screening tiroideo soltanto coloro che non sono già pazienti endocrinologici tiroidei, quindi persone che non sono a conoscenza di una patologia tiroidea in atto. I soggetti che, allo screening ecografico, mostreranno alterazioni clinicamente rilevanti, riceveranno eventuali istruzioni sull’iter diagnostico da seguire. La Settimana mondiale della tiroide 2023 è patrocinata dall’Iss, Istituto Superiore di Sanità e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali Ait Associazione Italiana della Tiroide, Ame Associazione Medici Endocrinologi, SIE Società Italiana di Endocrinologia, Siedp Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIGG Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Siuec Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia, Aimn Associazione Italiana Medici Nucleari, Simg Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, Eta European Thyroid Association, insieme a Cape Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini. Maurizio Costanzo