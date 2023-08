Incendio a Viareggio, a fuoco una roulotte in Darsena

Viareggio (Lucca), 27 agosto 2023 - Un incendio di probabile origine dolosa è scoppiato ieri sera in una roulotte in Darsena a Viareggio, in provincia di Lucca. Due persone che erano all'interno sono riuscite a fuggire, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Da una prima ricostruzione sembra che ignoti abbiano gettato qualcosa all'interno della roulotte che ha poi provocato le fiamme. Stando ad alcune testimonianze non è escluso quanto accaduto possa ricollegarsi a un regolamento di conti: la zona è frequentata da spacciatori che vivono nella vicina pineta di Levante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza per precauzione e i carabinieri.

Maurizio Costanzo