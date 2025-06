Rotoloni Regina acquista 4 stabilimenti Royal Paper negli Usa

Porcari (Lucca), 17 giugno 2025 - Sofidel, tra i principali gruppi per la produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare per il marchio Regina, rende noto di aver perfezionato l'acquisizione degli asset di Royal Interco, Llc ('Royal paper') per i quali aveva raggiunto con la stessa società un accordo basato su un'offerta 'stalking horse' (offerta iniziale) annunciato il 9 aprile scorso. Entrano così ufficialmente nel perimetro produttivo di Sofidel tre impianti in Arizona - la cartiera di Gila Bend (61mila tonnellate di capacità produttiva annua) e i due impianti di converting a Phoenix - e uno in South Carolina - l'impianto di converting a Duncan. "È un'altra tappa importante del nostro percorso di crescita in Nord America. La posizione di questi asset produttivi, in particolare quella dei tre impianti in Arizona, ci consente di rafforzare significativamente la nostra presenza nell'area occidentale degli Stati Uniti. Questo accresce la nostra capacità di fornire i clienti e la nostra efficienza, riducendo i tempi di consegna e ottimizzando la logistica" commenta Luigi Lazzareschi, a.d di Sofidel.

"Il team di Royal Paper, con i suoi 35 anni di esperienza nella produzione di carta nel mercato statunitense, è entusiasta di entrare a far parte della famiglia Sofidel per soddisfare in modo ancora più completo i suoi clienti e consumatori", dichiara Steve Schoembs, ceo di Royal Paper. Sofidel prevede anche "di offrire un impiego a una parte significativa della forza lavoro di Royal Paper". Con questa acquisizione diventano in totale 15 gli stabilimenti Sofidel negli Stati Uniti, un mercato che rappresenta il 50% del fatturato complessivo del Gruppo. Sempre negli Stati Uniti procedono intanto i due interventi di espansione produttiva in corso: quello alla cartiera di Duluth, in Minnesota, per la costruzione degli edifici dove saranno installate alcune linee di trasformazione e realizzato un magazzino automatizzato, e quello di Circleville, in Ohio, dove sarà attivata una nuova macchina da cartiera, la terza dello stabilimento (da 70 mila tonnellate). Cleary Gottlieb Steen & Hamilton è stato advisor legale per Sofidel per l'acquisizione Royal Paper.