Susan Sarandon è la star di Lucca: “Qui legami forti”. Emozioni al Film Festival

Lucca, 28 settembre 2023 – È Susan Sarandon la star della quinta giornata del Lucca film festival 2023. L'attrice statunitense, dopo un vero e proprio bagno di folla sul red carpet, ha ricevuto questa sera il premio alla carriera.

«Sono veramente emozionata di essere qui, mia nonna viveva a Coreglia, ha vissuto lì prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Ho origini siciliane e mia figlia ha un padre di Roma. Quindi il mio legame con l'Italia è forte. Mi dispiace dover ripartire presto, ma devo tornare al lavoro».

Sarandon ha presenziato questa sera alla proiezione del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. La scelta è ricaduta su una pellicola che non la vede protagonista per via dello sciopero che da mesi coinvolge lo star system hollywoodiano, che prevede appunto l'impossibilità, di chi sciopera, di presentare un proprio lavoro. Un film al quale l'attrice è molto legata anche perché a farglielo conoscere è stato proprio l'ex compagno italiano.

«Franco Amurri, figlio di Antonino, è stato il primo a farmi conoscere questo film – ha raccontato

Sarandon – . Ha iniziato ad andare al cinema all'età di 5 anni, con la nonna, e poi è diventato un regista è sceneggiatore. Credo che questo film – ha aggiunto emozionata – sia importante per gli attori, perché rende il cinema magico e voi italiani siete bravi a renderlo tale. Ci mostra quello che abbiamo in comune e celebra le nostre differenze. Quindi sono felicissima di presentare questo film, al posto di uno che ho fatto io».

L'attrice sarà protagonista anche domani, con una masterclass aperta al pubblico, moderata da Thomas De La Cal.