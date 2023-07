Lucca Summer Festival, un altro sold out. Ecco i “Simply Red”. E i Kiss fanno i turisti in centro

Lucca, 1 luglio 2023 – Stregati dalla città (e viceversa). I Kiss dopo lo strepitoso concerto in piazza Napoleone sono rimasti ancora un giorno a Lucca, per godersi bellezze, fan e anche buona tavola. Il chitarrista heavy metal statunitense Tommy Thayer, in particolare, ieri a pranzo ha fatto tappa al ristorante All’Olivo dove ha brindato amichevolmente con il proprietario dello storico ristorante Corrado Petretti, al quale ha confessato che è stato stregato da Lucca e resterà in città fino a oggi pomeriggio. Al ristorante ha gustato soprattutto piatti di pesce.

E a testimonianza della soddisfazione della band, ieri pomeriggio è stato postato sull’account ufficiale Instagram, Kissonline, un video girato durante lo show di venerdì sera, che in pochi minuti ha totalizzato migliaia di visualizzazioni e “like“.

Secondo concerto, secondo sold out: il Summer prosegue e stasera alle 21.30 in piazza Napoleone mette sul palco i Simply Red, davanti a 9000 persone, ovvero la massima capienza prevista per l’allestimento “misto“ con posti a sedere e posti in piedi. Non c’era da dubitarne, visto che la band di Mick Hucknall ha ottenuto lo stesso risultato in tutte e quattro le precedenti presenze al Summer. La data lucchese è la prima delle tre italiane, tra le 29 previste in tutta Europa, in questa estate 2023. La band ha annunciato fin dalla presentazione l’intenzione di mettere in scaletta tutti, ma proprio tutti, i grandi successi di oltre trent’anni di carriera: da “Stars” e “Holding back the years” a “Fairground” e “Money’s too tight to mention”.

Mick Hucknall è il fondatore, cantante e leader dei Simply Red fin dagli inizi, nel 1985, insieme al sassofonista Ian Kirkham. L’attuale formazione è la stessa dal 2003 e comprende Kenji Suzuki (chitarra), Steve Lewinson (basso), Dave Clayton (tastiere), Roman Roth (batteria) e Kevin Robinson (tromba e flauto).

E questo è un tour nel quale la band è particolarmente motivata e felice: "Voglio che la band – ha detto Mick – si diverta a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo". Ed è esattamente ciò che accade in ogni performance. M a oltre alla musica ci sarà anche lo spettacolo, che offrirà il campionario di luci, immagini ed effetti che i Simply Red curano con attenzione per dare sempre qualcosa di nuovo ai propri fan di ogni età. Insomma, il divertimento è assicurato per un’altra gran bella serata da vivere tutti insieme.