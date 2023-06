I Kiss infiammano il Lucca Summer Festival, 12mila fan in delirio

Lucca, 29 giugno 2023 – Fan in delirio a Lucca per i Kiss, che questa sera hanno aperto l'edizione 2023 del Lucca Summer Festival, infiammando una piazza Napoleone gremita di gente. Oltre 12mila gli spettatori arrivati da ogni parte d'Europa che hanno fatto registrare il primo sold out della 25ma edizione del festival, per assistere allo strabiliante spettacolo di luci e colori al quale la band, composta da Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer, ha abituato i suoi fan.

Ingresso letteralmente scoppiettante per i Kiss, con gli immancabili costumi e le 'maschere’ di scena, sono saliti sul palco del Summer calandosi dall'alto su pedane volanti, tra esplosioni e fuochi d'artificio. La tappa lucchese è l'unica data italiana e forse anche l'ultima nel Belpaese. A marzo, infatti, la storica rock band, che il prossimo anno festeggerà i suoi 50 anni di carriera e che conta 30 dischi d'oro, ha annunciato le ultime tappe del loro 'End of the road tour', che dal 29 ottobre li porterà in giro per gli Stati Uniti. Il tour si concluderà nella città di New York con due date, l'1 e 2 dicembre, al Madison Square Garden.