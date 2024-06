Pegaso d'oro al Lucca Comics, Giani: "Ha rinnovato l'immagine della Toscana"

Lucca, 28 giugno 2024 – Il Pegaso d’oro, ovvero il massimo riconoscimento della Regione Toscana, è stato consegnato questa mattina dal presidente Eugenio Giani a Lucca Comics & Games, la fiera internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico che si svolge a Lucca dal 1993 tra fine ottobre ed inizio novembre. Ha ritirato il Pegaso a nome di tutti coloro che contribuiscono con il loro lavoro alla realizzazione della manifestazione, Emanuele Vietina, direttore generale di LC&G durante una calorosa cerimonia alla quale hanno partecipato anche l’assessore regionale Stefano Baccelli, la capo di gabinetto del presidente Giani, Cristina Manetti, il sindaco di Lucca Mario Pardini e il presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi. “Lucca Comics & Games è la manifestazione di espressione artistica, culturale contemporanea che ha dato più soddisfazione alla Toscana – ha detto il presidente Giani - La più importante rassegna italiana del settore, prima d'Europa e seconda al mondo dopo il Comiket di Tokyo, l’anno scorso ha staccato 320mila biglietti e ha visto la presenza di oltre 700mila persone tra Lucca e il territorio che da Montecatini arriva fino alla Versilia. Rappresenta dunque un vanto per la Toscana perché ha fatto di Lucca una città che ha saputo reinterpretare anche le sue bellezze artistiche richiamando migliaia di turisti e appassionati del settore. Il nostro Pegaso d’oro va al merito di questa manifestazione e per quello che ha saputo creare: cultura, arte, turismo, opportunità di lavoro soprattutto per i giovani, rinnovando negli anni l'immagine della Toscana”. “Il Pegaso ai Comics – ha detto l’assessore Baccelli - è un onore e un riconoscimento a una scelta assai lungimirante che fece nel1966 il sindaco Martinelli. Pensiamo a cosa poteva significare 60 anni fa immaginare Lucca come città del fumetto. Io sono fra quelli che è cresciuto insieme ai Comics, tanti sono i ricordi che mi legano al fumetto nella mia città: il ‘pallone’ in piazza Grande, le mostre nelle sortite. Allora era un progetto culturale innovativo frutto di una visione straordinaria. Oggi i Comics sono cresciuti, fino a diventare, credo, l’evento italiano ed europeo con la maggiore partecipazione di giovani appassionati, un esercito variopinto che occupa pacificamente Lucca ogni anno. Un premio meritato di cui la Toscana è orgogliosa”. “Questa è un’altra tappa di una storia fantastica - ha concluso Emanuele Vietina - fatta da centinaia di persone che si sono succedute in sessant’anni di storia. Questo riconoscimento va a tutti loro. Una comunità, che vive e ha vissuto collettivamente, sbattendo felice le proprie coloratissime ali".