Zuppa, è Disfida. Gara tra osterie sul piatto tipico

RIparte oggi la Disfida della Zuppa edizione 2024, sfida semiseria pensata e organizzata dalla condotta Slow Food Lucca Compitese Orti lucchesi, che anima l’inverno cittadino ormai da tempo. Compagni di viaggio anche per quest’anno saranno le Osterie della Piana di Lucca selezionate da Slow Food nella sua Guida Osterie d’Italia. Si tratta di quei locali che interpretano al meglio il

concetto di cucina all’insegna della qualità dei piatti e della materia prima locale, ma che aggiungono un’attenzione e una sensibilità particolari all’accoglienza.

Alle osterie, appaiate per occasione con un’osteria in cui si svolgerà la serata e un’osteria che sarà ospite, si aggiungeranno quest’anno, nelle tappe eliminatorie, i “paesi della zuppa”, ossia quei paesi della lucchesia in cui la zuppa, a cui vengono dedicate feste e sagre, è una vera e propria religione: Aquilea, Lammari, Segromigno, il Compitese, Santa Maria del Giudice. Come si svolge la Disfida? Nelle 6 serate eliminatorie in programma si sfideranno 3-4 zuppisti che proporranno la loro personale interpretazione della Zuppa frantoiana, che una “Giuria Popolare”, rappresentata dai partecipanti alla cena giudicherà utilizzando una scheda “ufficiale” di valutazione. Al termine della cena verrà decretato il vincitore dell’eliminatoria che parteciperà di diritto alla finalissima del 16 marzo.

Chi vuole candidarsi come sfidante può contattare direttamente le singole osterie o i luoghi che ospiteranno le tappe, così come chi intende partecipare alla cena come Giuria Popolare. Questi i luoghi e le date della Disfida:

Mercoledì 31 gennaio - Osteria Da Mi Pà, Gragnano - ospite l’Osteria di Lammari.

Giovedì 8 febbraio - Osteria dal Manzo Lucca - ospite la Trattoria da Gigi.

Mercoledì 21 febbraio – Locanda Buatino, Lucca - ospite il Ristorante Mecenate.

Mercoledì 28 febbraio – Osteria di Meati, Meati - ospite la Locanda Agricola Posapiano.

Sabato 2 marzo - Circolo San Jacopo, Lammari - ospiti i “paesi della Zuppa”.

Sabato 9 marzo – Comitato Paesano di Aquilea - ospiti i “paesi della Zuppa”.

L.S.