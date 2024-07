Zoppi: "Qui per mister Gorgone. Nasco esterno destro ma svario"

Daniel Zoppi è arrivato a Lucca, dalla Primavera del Monza. Centrocampista esterno di 20 anni, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si è subito messo al servizio di mister Gorgone nel ritiro del Ciocco.

Questa è la sua prima esperienza tra i professionisti, qual è la sua sensazione?

"Senza dubbio – ha commentato – è una sensazione bellissima. Poter giocare con calciatori con un bagaglio di esperienze più ampio del mio, mi consente di osservare e imparare da loro, spronandomi a fare sempre di più. Poter lavorare insieme a loro è una delle esperienze più incredibili, e mi sta donando delle grandi emozioni. Mi sento pronto per affrontare tutto questo, anche se dovrò adattarmi al ritmo della serie C".

Com’è maturata la sua scelta di arrivare a Lucca?

"La scelta di venire a Lucca è dipesa da tanti fattori: conoscevo il mister grazie alla sua esperienza con il Frosinone. Già da prima, apprezzavo le sue modalità di gioco. Quando mi hanno chiamato dalla Lucchese e ho saputo che c’era lui ad allenare, ho deciso di accettare. Inoltre, mi hanno parlato molto bene della città e della società e penso che sia un grande trampolino di lancio e che mi permetta di mettermi in gioco".

Com’è iniziata la tua carriera calcistica?

"Ho sempre amato il calcio. Ho iniziato questo sport all’età di cinque anni all’oratorio del mio paese. Da lì sono stato notato e ho avuto modo di allenarmi e giocare al Sarnico, centro di formazione dell’Inter. Dopodiché, l’Inter decise di comprarmi nella categoria under 17, dandomi in prestito alla Cremonese per ben due anni. Dopo questo periodo, ho iniziato a giocare nel Cesena, ma ho avuto un infortunio. Una volta recuperato dall’infortunio, il Monza ha deciso di comprarmi, e lì ho fatto l’anno in Primavera1" .

Qual è il suo ruolo?

"Ad oggi gioco come esterno destro. Sicuramente è il ruolo in cui mi trovo più a mio agio a giocare e in cui riesco a dare il meglio di me. Ripercorrendo la mia carriera calcistica, ho avuto modo di ricoprire diversi ruoli compreso quello di attaccante all’inizio del mio percorso. Poi con il passare degli anni, crescendo e imparando a conoscere quali fossero i miei punti di forza, sono stato spostato come esterno alto sia sinistra che a destra- Ho fatto anche il trequartista, il quinto e addirittura il terzino. Diciamo che ho avuto modo di spaziare molto fra i diversi ruoli".

Alessia Lombardi