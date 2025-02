“Zoetica“: sabato il finissage e la presentazione del catalogo

Animali che si muovono, stanno per partire, stupiscono nella loro leggerezza e mistero, e rimandano a qualcosa di più grande e giusto, tutti al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, dove la mostra “Zoetica” di Giulia Santarini presenta il suo catalogo (edito da Maria Pacini Fazzi) per esplorarla, raccoglierla e raccontarla anche dopo la chiusura. L’evento di finissage, a ingresso libero, con la presentazione del catalogo, è infatti questo sabato 1 marzo alle 16,30, e prevede anche una visita guidata in compagnia di artista e curatore, Alessandro Romanini.

“Gli animali sono il soggetto preferito dell’artista – scrivono nell’introduzione il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, e il presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo -: animali non dotati di una specifica identità territoriale, come potrebbero averle un canguro, un rinoceronte, bensì presenti ovunque, ‘cittadini del mondo’, liberi sulla terra, nell’acqua, nell’aria, non dominanti, come lo sarebbero un’aquila o un leone, bensì comuni, eppur non deboli, trovando la loro forza nel farsi collettività naturalmente organizzata, fornita di una intelligenza spontaneamente originatasi dallo stare e agire insieme”.

“Vi è un messaggio etico manifestato nel titolo stesso della mostra – proseguono - e comunque implicito nella scelta di tali soggetti e nella rappresentazione di essi in gruppo, gruppo di eguali: in un mondo dove prevale la competizione individuale e pare dimenticata la fratellanza, l’artista rappresenta e suggerisce un’alternativa di convivenza, dove è la solidarietà che dà la migliore sicurezza ed è il procedere insieme e alla pari che garantisce il successo, il vero progresso.”