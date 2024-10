’Zio Paperone e l’opera inattesa’. Anche ’Topolino’ omaggia Puccini

Topolino si prepara a sorprendere i suoi lettori con contenuti speciali e grandi appuntamenti pensati per Lucca Comics & Games. Oggi arriva in edicola, fumetteria, su Panini.it e in fiera, il numero 3597 dell’amatissimo settimanale a fumetti, edito da Panini Comics, con una selezione di storie davvero imperdibili. Non mancheranno sorprese entusiasmanti (come le eccezionali cover variant pensate appositamente per LC&G) e incontri con grandi protagonisti del mondo del fumetto. In questo numero un esordio eccezionale: il primo capitolo della nuova saga “500 piedi“, scritta da Bruno Enna e disegnata da Davide Cesarello.

In occasione dei 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, su Topolino 3597 anche la storia inedita “Zio Paperone e l’opera inattesa“, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Simona Capovilla. In questa nuova avventura, Zio Paperone e nipoti viaggiano da Paperopoli fino a Torre del Lago, sulle tracce del compositore e della perduta ultima pagina della Turandot.

A omaggiare il Maestro, anche una suggestiva cover celebrativa disegnata da Paolo Mottura e un fantastico TopoLibro da collezione, “Giacomo Puccini raccontato da Topolino (disponibile in edicola e in fiera insieme al settimanale)“ con avventure indimenticabili di Topi e Paperi ispirate alle rivisitazioni di celebri libretti.

Ricco il ventaglio di appuntamenti per i fan di Topolino e non solo: tra i vari incontri e firmacopie, da segnalare, per i più golosi, un cooking show organizzato da Panini Comics e Foodmetti, per festeggiare il 90° anniversario di Paperino con i suoi amati pancake, sabato 2 novembre alle 11.30 nella sala Teatro in piazza San Romano, con il direttore Alex Bertani e il celebre chef lucchese Damiano Carrara.