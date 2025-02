“Zeitgeist - Lo spirito del tempo”, è il nuovo libro di Valeria Conca

Dopo il mio primo lavoro “Frammenti d’oblio” arriva il secondo episodio della saga “Zeitgeist - Lo spirito del tempo” a firma della giovane scrittrice lucchese Valeria Conca, edito da Tralerighelibri. Valeria è nata nel 2001 a Lucca, dove vive e dove ha conseguito il diploma di ragioneria. Crede fortemente nell’importanza delle divulgazione storica e culturale, motivo per cui studia Storia presso l’università di Pisa, con particolare attenzione sul periodo della Guerra Fredda e della Germania contemporanea.

Nel suo ultimo libro sullo sfondo di una indagine, che la giornalista Else dovrà risolvere con non poche difficoltà, saranno trattati temi importanti come la condizione femminile dell’epoca con tutte le sue sfaccettature, ed il collegamento tra la pianificazione di una guerra e il capitalismo, argomenti sempre attuali. “Quel giorno la strada era disseminata di pozzanghere nelle quali le scure sagome si riflettevano e si deformavano ogni qualvolta qualcuno vi camminava distrattamente sopra – è un estratto del primo capitolo – . Nessuno sembrava avere una meta prefissata. Lei, al contrario, ne aveva una. Due anni prima si era ripromessa di lottare per la verità, per ciò che era giusto, e di combattere in ogni modo che poteva contro l’ingiustizia e l’oppressione, andando avanti a testa alta con coraggio. Sebbene durante quel lasso di tempo avesse sempre lavorato instancabilmente, sapeva di essere ancora molto lontana dal raggiungere il suo obiettivo. Ma questo non era sufficiente a farla demordere, anzi, la spronava a procedere verso esso imperterrita, passo dopo passo“.

Valeria Conca presenterà il suo “Zeitgeist - Lo spirito del tempo“ sabato 15 febbraio alle 18 alla Pecora Nera (in via della Quarquonia), presenterà l’editore Andrea Giannasi.