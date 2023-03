Young Historians festival sfida aperta tra scuole Scadenza il 5 maggio

Si scaldano i motori dello Young Historians Festival, che ogni anno, a partire dal 2018, offre ai giovani studenti delle scuole del territorio lucchese e non soltanto, l’opportunità di cimentarsi con la storia e con argomenti storici, realizzando un confronto diretto dove gli stessi ragazzi sono protagonisti indiscussi. Per l’edizione 2023, il titolo del “congresso dei ragazzi”, che si svolgerà in San Micheletto il 31 maggio e in contemporanea online su Team, è “Gli oggetti e la storia”. Le scuole di ogni ordine e grado potranno proporre titoli legati a oggetti di vario tipo, domande entro il 5 maggio a [email protected]