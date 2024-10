“Yes Weekend“ su Sky . Città e Piana in vetrina

Lucca e la Piana raccontati da “Yes weekend”, il format di SKY TG24 dedicato ai viaggi e al turismo. Sabato 23 novembre alle ore 18.12 in chiaro (e in replica il giorno dopo, domenica 24) Sara Brusco e Gian Marco Tavani guideranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta della Piana di Lucca, dal centro storico della città delle Mura passando per Capannori, Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica. Un programma che unisce divulgazione e storytelling con di leggerezza, un modo nuovo di esplorare gli itinerari turistici, raccontati in un video di 12 minuti per incuriosire e fare tornare i visitatori per approfondire e scoprire meglio la destinazione.

Nella Piana di Lucca sarà un viaggio tra arte, cultura, monumenti unici, enogastronomia e tante curiosità che inizia dal centro storico di Lucca, dalla torre Guinigi e dalle Mura urbane, con un giro in bicicletta dell’arborato cerchio e una sosta nei sotterranei per svelare un altro volto del monumento. E poi la cucina tipica, il buccellato del Taddeucci e i tordelli preparati dallo chef Gianluca Pardini sotto gli occhi dei conduttori rapiti dai suggestivi scorci del centro storico. A Capannori le telecamere di Yes Weekend hanno esplorato il Camelieto in versione autunnale e assaggiato il thé di Guido Cattolica, esperto di camelie. E poi le meravigliose colline e la monumentale villa Torrigiani a rappresentare l’Associazione delle Ville e Palazzi lucchesi e il grande patrimonio delle antiche residenze nobiliari lucchesi. Dal thé al vino con Fabio Tognetti dell’Associazione Strada del Vino e dell’Olio e Gino Carmignani sulla piccola ma riconosciuta Doc di Montecarlo. Samantha Cesaretti ha poi parlato di Altopascio come tappa fondamentale della via Francigena. Riferimenti anche a Villa Basilica e ai boschi delle Pizzorne e Porcari con il suo distretto cartario. La puntata rimarrà disponibile sulla pagina di Yes weekend di SKY TG24 e sui canali social del programma.