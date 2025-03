World’s Best Hospital il nostro “San Luca“ è entrato nella top 100

L’ospedale “San Luca” di Lucca fa ufficialmente ingresso nella “top 100” della World’s Best Hospital, la classifica dei migliori ospedali del mondo, con una sezione dedicata all’Italia stilata del settimanale statunitense Newsweek, in collaborazione con Statista inc. Risultati in miglioramento, dunque, rispetto a quelli degli anni precedenti (nel 2024 il “San Luca“ era in posizione 105), in una graduatoria che si basa su alcuni tre indicatori principali: oltre 80.0000 esperti medici (medici, dirigenti ospedalieri, operatori sanitari) che in 27 paesi partecipano a una rilevazione online, non potendo però “raccomandare” l’ospedale per cui lavorano; risultati delle indagini sull’esperienza dei pazienti con particolare attenzione alla soddisfazione generale per l’ospedale e alla soddisfazione per l’assistenza ricevuta; indicatori chiave di prestazione medica (KPI) sugli ospedali, ad esempio dati sulla qualità del trattamento sulle misure igieniche, sulla sicurezza dei pazienti e sul numero di pazienti per medico e per infermiere, raccolti da fonti pubbliche.

Oltre duemila gli ospedali presi in esame ogni anno in tutto il mondo, con una ricerca che mira a misurare la qualità dell’assistenza sanitaria secondo la metodologia illustrata sul proprio sito da Statista Inc, l’azienda provider di dati di mercato che ha curato la ricerca. I migliori ospedali mondiali sono stati dunque determinati in base al numero di raccomandazioni internazionali ricevute nel sondaggio nell’ultimo anno solare.