Winx e Gormiti show. Tre giorni di appuntamenti

Rainbow è pronta a tornare da protagonista a Lucca Comics & Games 2024, portando tutta la magia delle sue amate serie animate con eventi esclusivi, spettacoli dal vivo e incontri emozionanti dedicati a grandi e piccini. Dal magico universo di Winx Club alle avventure di Gormiti – The New Era, i fan potranno vivere un’esperienza indimenticabile immersi nei mondi che hanno fatto sognare generazioni. Si parte venerdì 1° novembre: sarà un giorno indimenticabile per tutti gli appassionati di Winx Club, che potranno vivere di persona la magia delle fate più celebri. La giornata inizia con il raduno e la grande festa della Community Cosplay al Giardino degli Osservanti.

Nello stesso luogo, quindi, i fan avranno l’opportunità di assistere a un’esclusiva anteprima dello spettacolo “Winx Club Live & Cosplay”, diretto da Luca Panzieri con la partecipazione speciale di Elisa Rosselli, autrice e cantante di alcune delle canzoni più iconiche della serie accompagnata dalle coreografie della Winx Cosplay Crew. Dopo lo show, sarà il turno del Meet & Greet con Elisa e le cosplayer, dedicato ai fan presenti. Nel pomeriggio, poi, un altro grande appuntamento: quello con Iginio Straffi, creatore delle Winx, che sarà presente dal vivo per un esclusivo firmacopie presso lo stand ufficiale del Winx Club al Padiglione San Martino. Potranno accedere al firmacopie solo coloro che si sono prenotati online sul sito Eventbrite.

Nel pomeriggio i più piccoli potranno partecipare al Mermaid Magic Party, presso il Real Collegio Family Palace, un evento immersivo nel mondo delle sirene protagoniste della nuova serie record di ascolti su Netflix. La giornata si concluderà in grande stile con l’attesissimo spettacolo serale “Winx Club Live & Cosplay Show” sul palco di Muisc & Comics in una performance che unirà musica, danza e cosplay per regalare emozioni indimenticabili. Sabato 2 novembre sarà invece il giorno dei Gormiti, vero e proprio fenomeno della cultura pop e uno dei franchise più iconici degli ultimi 15 anni, che tornano sullo schermo con “Gormiti - The New Era”. L’anteprima di un episodio della nuova serie sarà presentata nella Sala del Suffragio, dove i fan potranno non solo godersi l’episodio inedito, ma anche incontrare dal vivo il cast e il regista della serie. Nel pomeriggio, allo stand di Giochi Preziosi al Real Collegio si terrà un altro Meet & Greet dedicato ai fan dei Gormiti, con i protagonisti di questa nuova avventura.