"Wiener Philharmoniker diretti da Adam Fischer: Un Evento Unico a Lucca"

E’ il concerto evento, fiore all’occhiello delle Celebrazioni Pucciniane, e la città non se lo è fatto scappare. I Wiener Philharmonker, diretti per l’occasione dal Maestro Adam Fischer, hanno già praticamente incassato il tutto esaurito al Teatro del Giglio dove sono attesi domani sera per questo evento unico in Italia che sarà replicato – in una sorta di gemellaggio – a Vienna. Il programma della serata è dedicato alla Messa a 4 voci di Giacomo Puccini e al Libera me dal Requiem di Verdi.

Solisti di fama internazionale saranno per l’occasione impegnati nel concerto: il soprano Alessia Panza, il tenore Vittorio Grigolo e il baritono lucchese Massimo Cavalletti. Con loro, sul palcoscenico del Teatro del Giglio, il coro Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien diretto da Johannes Prinz. Difficile trovare un’istituzione musicale legata in maniera così stretta e duratura alla storia e alla tradizione della musica classica europea quanto la Filarmonica di Vienna. Nel corso della sua esistenza, lunga più di 180 anni, questa orchestra ha segnato la vita musicale di tutto il mondo. Ancora oggi la “sonorità viennese” è considerata da solisti e direttori d’orchestra come il principale tratto distintivo della Filarmonica. Alle origini di questa gloriosa storia vi fu l’idea di fondare un’orchestra sinfonica professionista cheeseguisse in primis le sinfonie di Beethoven ad altissimi livelli. Uno dei padri fondatori della Filarmonica fu il compositore e direttore d’orchestra Otto Nicolai che coniò il motto: “suonare al meglio e con i musicisti migliori la migliore musica”. Uno dei principi della Filarmonica stabilisce che solo chi è membro dell’Orchestra dell’Opera possa entrare a far parte della Filarmonica; i musicisti sono obbligati a suonare in entrambe le orchestre. Ancora oggi ogni futuro membro della Filarmonica può iniziare a lavorare nell’Orchestra dell’Opera di Stato superando un esame di ammissione, e, dopo avervi lavorato in modo fruttuoso per tre anni, può essere accettato anche nell’Associazione della Filarmonica di Vienna.

Per quanto riguarda il maestro Fischer, nato a Budapest, è uno dei principali direttori dei nostri tempi. Nel 1987 ha fondato sia la Österreichisch-Ungarische Haydn Philharmonie con musicisti provenienti dalle sue due terre di origine, l’Austria e l’Ungheria, sia l’Haydn Festspiele ad Eisenstadt, punto di riferimento internazionale dedicato all’esecuzione della musica di Haydn. A Bayreuth, al Metropolitan, alla Scala, con i Wiener o i Berliner Philharmoniker, con l’Orchestra of the Age of the Enlightenment o al Festival di Salisburgo: Adam Fischer è ovunque riconosciuto. Nel 2022 ha ricevuto l’International Classical Music Award per i suoi successi di tutta una vita.