Week end a tutto ciclismo

Sabato e domenica all’insegna del ciclismo a Pieve Fosciana. Sabato è in programma la "Festa del ciclismo in famiglia" all’interno del "Circuito delle province", promosso dalla commissione promozione del Comitato regionale, dalle 17 alle 22, nella zona degli impianti sportivi. Si tratta di prove di abilità e percorsi didattici, aperti a tutti i ragazzi da 5 al 15 anni, nel segno del divertimento con gadget e premi per tutti i partecipanti. Per prendere parte a queste prove le biciclette e il casco sono messi a disposizione dall’organizzazione. Alle 20 cena presso la tensostruttura con menù fisso.

Domenica si disputa la III edizione del Memorial Rossano Mori, in collaborazione tra Comune di Pieve Fosciana, Usd Montecarlo Ciclismo e Federazione ciclistica italiana - Comitati regionale e provinciale. Quest’anno il Memorial è valido per l’assegnazione di tre maglie del campionato regionale: Esordienti primo anno (13 anni), Esordienti secondo anno (14 anni) e Allievi (15-16 anni), con traguardi volanti in memoria di Moreno Vergamini e Gran Premio della Montagna in memoria di Giuseppe Tagliasacchi. Tra gli Allievi saranno in gara due ragazzi della Garfagnana, Michele Folegnani dell’Asd Montecarlo Ciclismo, residente a Castiglione e Francesco Rocchiccioli di Sillicagnana del Team Una bici per tutti.

Il programma prevede alle 9,30 la gara per Esordienti primo anno di 30 chilometri, con partenza e arrivo in Via San Giovanni a Pieve Fosciana. La partenza ufficiale della gara sarà all’altezza dell’Azienda Fratelli Facchini Auto, per poi dirigersi verso la rotonda sul Piano, Galleria Le Lame, la rotonda di località Carbonile, quindi Ponte di Ceserana, Ponte di Campia, La Barca, Gallicano, Arsenale, Ponte di Campia, Ponte di Ceserana, Castelnuovo, La Costa, per poi ritornare a Pieve. A seguire la gara per Esordienti secondo anno di 40 chilometri con partenza alle 11 e svolgimento poi per due volte del circuito Ponte di Campia, Gallicano, Arsenale. Nel pomeriggio la gara per Allievi di 75 chilometri, con partenza alle 15 e arrivo previsto intorno alle 17, sempre in Via San Giovanni a Pieve. Gli Allievi disputeranno cinque volte il circuito Ponte di Campia, Gallicano, Arsenale, Ponte di Campia. In località La Barca in tutte e tre le gare ci sarà il traguardo volante Memorial Moreno Vergamini, mentre in località La Costa ci sarà il Gran Premio della Montagna Memorial Giuseppe Tagliasacchi.

Dino Magistrelli