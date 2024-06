Voucher del Comune per i campi estivi

I voucher del Comune di Porcari copriranno fino all’80% della retta delle attività estive per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni. Le famiglie potranno accedere ai benefici iscrivendo i propri figli per almeno due settimane, con percentuali diverse a seconda dell’indicatore Isee. Nello specifico, per i nuclei con un’attestazione ordinaria fino a 9mila euro, il contributo comunale coprirà l’80 per cento della retta. Fino a 13mila euro copertura del 65% mentre, con un Isee fino a 17mila euro, si potrà beneficiare del 50 per cento di compartecipazione. Le famiglie con Isee fino a 21mila euro potranno ricevere il 40% e, infine, a quelle con Isee fino a 25mila, del 30%.

Vediamo quali sono le attività di socializzazione e di divertimento proposte: Basket femminile porcari, attività dal 17 giugno al 2 agosto, info a [email protected]; Academy calcio Porcari allo stadio, info [email protected] con la sol pausa per Ferragosto; Ludec basket a Rughi per bambini e bambine dai 5 al 12 anni, info a [email protected]. Alla palestra di via Cavanis si svolgerà, dal 17 giugno al 9 agosto, il Porcari volley camp organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Porcari Volley ([email protected]). Infine la cooperativa sociale L’Impronta organizza, negli spazi del nuovo centro giovani di via Romana Est, Estate a Zoè. Info [email protected] t.