Volo dell’Angelo, presto si potrà fare a Vagli Sotto

Novità in arrivo dal comune di Vagli Sotto. Così, insieme agli studi in corso per una speciale terrazza in vetro da istallare su una parete rocciosa che si affaccia a picco sulla Valle di Arnetola a oltre mille metrici altitudine, specificatamente nell’area che dall’Oasi naturale di Campocatino si sviluppa verso l’Eremo di San Viano, manifesta l’intenzione di acquisire la proprietà dell’impianto della zip line, attrazione anche conosciuta come il Volo dell’Angelo.

La comunicazione è arrivata durante l’ultimo consiglio comunale quando ll sindaco Lodovici ha reso pubblica la volontà di aver proceduto, in accordo con società “Vagli Sotto Park“, a dare incarico a una commissione formata da tre periti di valutare il reale valore commerciale dell’impianto.

I tre tecnici hanno così predisposto una perizia di stima quantificata in 700mila euro, che è stata presentata al responsabile dell’ufficio tecnico.

Nel prossimo consiglio dovrebbe, dunque, essere predisposta l’apposita deliberazione per l’acquisizione definitiva e la modalità di pagamento, che sarebbe stata stabilita in 5 anni. Successivamente e in tempi brevi, informano dall’amministrazione, Il comune aprirà un bando pubblico per l’affidamento della o delle stagioni.

Fiorella Corti