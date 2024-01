"Voglio congratularmi con l’Endoscopia per la professionalità"

"Voglio congratularmi del servizio ricevuto il 23 novembre al San Luca. Dovendo effettuare una colonscopia di controllo, la mia prima in assoluto, che mi dava pensiero, una volta in reparto ho trovato una buona accoglienza e un’evidente professionalità in tutto il personale. Sono stato messo a mio agio senza trascurare né il lato emotivo né la dignità del paziente. Aggiungerei poi la buona professionalità con cui è stata effettuata la modalità di diagnostica. Nella nostra città abbiamo un servizio di eccellenza che merita la mie, e presumo anche di altri, congratulazioni. Un cittadino soddisfatto".