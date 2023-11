"Vogliamo sapere com’è morto il nostro Valter"

Dolore e sgomento per l’improvvisa scomparsa di Valter Giusti (nella foto), l’ex ristoratore morto venerdì scorso a 60 anni per un fatale malore nella sua abitazione in via Vecchia Pesciatina. Si attende ora il riscontro diagnostico chiesto dal medico del 118 e dagli stessi familiari, previsto nei prossimi giorni, per chiarire le cause. Solo in seguito saranno fissati i funerali.

"Valter si è sentito male la notte in casa a Lunata – raccontano i familiari – . Aveva un forte dolore al petto e la compagna ha subito dato l’allarme al centralino del 118. E’ arrivata l’ambulanza, ma la situazione si è presto aggravata. I soccorritori hanno cercato in ogni modo di rianimarlo per 40 minuti, mentre tutti noi familiari eravamo lì attorno a lui, disperati. Purtroppo non c’è stato niente da fare, ma adesso vogliamo sapere perché è morto...".