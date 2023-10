Voglia di perdere, l’azzardo del gioco. Mattinata di sensibilizzazione in centro

Educazione, comunità e impegno. Queste le parole chiave di “Voglia di Perdere – L’azzardo del gioco”, l’evento principale tra quelli promossi a Lucca dalla Fondazione ETS Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità di Lucca all’interno del progetto Game L-Over, che fa parte del piano di contrasto al gioco d’azzardo della Regione Toscana. Appuntamento a domani, per le vie del centro storico, con una mattinata di sensibilizzazione. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Lucca e in collaborazione con l’Associazione Aedo. Il progetto Game L-Over è promosso dalla Regione e Servizio Sanitario della Toscana - SerD di Lucca e SerD Viareggio e coordinato da Anci Toscana. L’iniziativa prende il via alle 11 con un flash mob in piazza Napoleone da dove, alle 11.15, si muoverà un corteo che attraverserà via Vittorio Veneto e la scesa del Caffè delle Mura. Alle 11.30 davanti al Caffè delle Mura, performance teatrale “Voglia di perdere”, a cura del regista e attore Satyamo Hernandez e della psicologa Abha Federica Mariano. Dalle 12.15 alle 12.35 la presentazione del progetto. Chi volesse far parte dell’iniziativa in modo più attivo potrà indossare una maglietta bianca o nera o rossa e un paio di jeans.