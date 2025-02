Vivere il cantiere imparando all’"Itc Nottolini"

Il progetto “Vivere il cantiere e impararlo a scuola” finanziato da Inail Direzione Regionale Toscana, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), è stato avviato il 24 gennaio 2025 c/o l’istituto “IIS Zaccagna Galilei di Carrara” e inizierà lunedì 3 febbraio 2025 all’“l’Istituto Tecnico Nottolini-Busdraghi- Carrara” di Lucca. L’iniziativa nasce dalla condivisione di intenti tra l’ Inail Direzione Territoriale di Lucca e Massa e Carrara, l’Asl Toscana Nord Ovest, l’Ente Scuola Edile– CPT Lucca, l’Ente Scuola Edile di Massa e Carrara, l’Ance Toscana Nord, l’Ance Toscana Costa, e gli Istituti Tecnici Nottolini Busdraghi di Lucca e l’Istituto Zaccagna di Massa e Carrara.

Il progetto prevede un percorso formativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro in edilizia. In una prima fase, il percorso formativo, rivolto in una prima fase agli studenti delle classi terze, comprende interventi formativi teorici e pratici che si terranno presso le scuole coinvolte e presso il laboratorio dell’ente Scuola Edile – CPT Lucca deputato allo svolgimento della formazione specifica. L’iniziativa ha come obiettivo principale la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, offrendo agli studenti l’opportunità di acquisire conoscenze specifiche per diventare futuri lavoratori del settore edilizio. Inoltre, gli studenti potranno applicare le competenze anche attraverso lo svolgimento dei percorsi PCTO presso aziende del settore.