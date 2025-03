Vite speciali cambiate dallo sport. Nannini e Matteucci ai Giochi mondiali

“Speciale – vite cambiate dallo sport” è il titolo del racconto quotidiano degli “Special Olympics”, i Giochi Mondiali Invernali. A produrlo, dopo il successo del racconto delle Paralimpiadi di Parigi 2024, sarà la Fondazione per la Coesione Sociale, l’ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con un’attenzione particolare nel campo del welfare. I giochi sono promossi dal movimento di Special Olympics, fondato nel 1968 per promuovere l’inclusione. Attraverso il potere dello sport, le persone con disabilità intellettive scoprono nuove forze e abilità, sviluppano competenze e raggiungono il successo. Un modo per gli atleti per trovare gioia, fiducia e realizzazione sul campo di gioco e nella vita. I Giochi Mondiali Invernali Special Olympics si svolgono in Italia, a Torino, Sestriere, Pragelato e Bardonecchia da oggi al 15 marzo. Coinvolgono 1.500 atleti provenienti da 102 delegazioni, fra loro anche Luca Nannini, Sara Matteucci e Cecilia Batignani. Nannini e Matteucci vivono e si allenano a Lucca con il Team L’Allegra Brigata e La Focolaccia. Batignani appartiene al team Afaph di Massa Carrara. Con loro Claudia Maiorano, direttore regionale Special Olympics Toscana.