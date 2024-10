“Vissi d’arte. Vissi d’amore“. La mostra

Conto alla rovescia iniziato per un appuntamento in programma dal 30 ottobre al 3 novembre e che, oltre alla mostra in sé, permetterà anche di incontrare i disegnatori. Mercoledì 30 nella sede di Kleis Formazione a Lucca infatti è in programma l’opening della mostra “Vissi d’arte, vissi d’amore“, con l’esposizione di oltre 30 tra illustrazioni e tavole a fumetti originali dedicate a Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua scomparsa. La mostra fa parte del programma OFF di Lucca Comics and Games, e sarà aperta al pubblico con accesso gratuito per l’intera durata della manifestazione, fino al 3 novembre.

Questa iniziativa vede coinvolti diciotto fumettisti toscani, membri dell’Associazione Culturale “Reunion Fumettara” di Lucca, che per l’occasione hanno realizzato tavole ed illustrazioni aventi come soggetto principale Puccini e la sua musica. Le tavole esposte saranno trentadue e i disegnatori saranno presenti durante i cinque giorni della manifestazione. "Tra gli artisti che hanno preso parte alla mostra - si legge in una nota - possiamo trovare nomi illustri che hanno collaborato con le più celebri case editrici, come Mondadori e Sergio Bonelli, e che hanno lavorato a copertine di libri, a film in gara al Festival di Venezia e a rubriche pubblicate sui più importanti quotidiani nazionali. Insomma, la mostra vanta eccezionali collaboratori con carriere decennali alle spalle e dall’incredibile talento che hanno messo a disposizione per celebrare una delle personalità più importanti della lucchesia".

Tappa imperdibile per gli appassionati di fumetto e di musica, la mostra “Vissi d’arte, vissi d’amore“ è un evento culturale patrocinato dalla Fondazione Banca del Monte, che unisce l’arte del fumetto a quella musicale attraverso le opere e la figura del compositore più amato di Lucca. Gli autori aspettano gli appassionati dal 30 ottobre al 3 novembre, in via Alfredo Catalani 46 a Lucca, per disegnare dal vivo e presentare le opere in mostra.

Ecco l’elenco degli autori coinvolti: Paolo Andolfi, Bigo “David Bigotti”, Piero Celli, Elena De Nard, Fabiano Fedi, Marco Di Grazia, Riccardo Innocenti, Silena Moni, Gabriele Muratori, Francesco Natali, Andrea Pesi, Luca Petri, Riccardo Pieruccini, Mirco Pucci, Pierpaolo Putignano, Mauro Ridolfi, Umberto Sacchelli, Cristiano Soldatich, Ludovica Tedesco, Antoine Vannucci.