"Visite sportive all’Asl. Solo un pomeriggio a settimana"

"Possibile che l’Asl non pianifichi più pomeriggi per le visite sportive per i giovani e ci si debba rivolgere ai privati?". Questo lo sfogo di alcuni genitori di giovani atleti di Capannori, che iniziano quest’anno l’attività agonistica. "In tutti gli sport - spiegano alcuni genitori - dalla ginnastica ritmica, al calcio, al nuoto etc. per i bambini è necessario un certificato rilasciato dopo visita medica. L’Asl effettua questo servizio un solo pomeriggio a settimana, e chiamando a gennaio ti davano l’appuntamento ad aprile. Quindi o si fa perdere una mattina di scuola ai propri figli, e comunque ci vuole ugualmente più di un mese per l’appuntamento, o si va da un privato, pagando circa 50 euro a bambino". Le famiglie fanno presente che i bambini impegnati nello sport sono tantissimi, e che questa visita deve essere ripetuta ogni anno. "Così - concludono - da una parte l’Asl rinuncia ad un incasso sicuro che può andare a sostegno del servizio sanitario e dall’altra viene meno un servizio pubblico e far fare sport ai ragazzi diventa sempre di più una questione di poterselo permettere".