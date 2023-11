Visite al seno, check up gratis mercoledì 15

Dopo il successo dello scorso anno, torna mercoledì 15 novembre “Prevenire è vivere”, la giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, che propone visite senologiche gratuite. L’iniziativa, che si svolgerà al centro intercomunale di Protezione Civile a Piano di Gioviano, nasce dalla collaborazione tra la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) - sezione di Lucca, e i Comuni di Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli, insieme alle rispettive Commissioni Pari Opportunità. La giornata, inoltre, vede la collaborazione della Misericordia di Diecimo e il contributo di Prefabbricati LP srl.

“Siamo molto felici di tornare con questa iniziativa a cui teniamo moltissimo – commentano i rappresentanti delle Commissioni Pari Opportunità di Borgo a Mozzano, Barga e Coreglia Antelminelli -. Abbiamo unito le nostre forze per realizzare ancora una volta questa giornata che, già lo scorso anno, ha accolto moltissime donne. È fondamentale diffondere nella cittadinanza il valore della prevenzione, soprattutto quando si parla del tumore al seno, il cancro più frequente tra le donne. Giornate come queste ci permettono di arrivare direttamente alle cittadine, dando loro la possibilità di farsi visitare e di informarsi. Il check up senologico offerto fornisce un’opportunità utile per individuare segnali anche precoci della malattia: una diagnosi tenpestiva può fare la differenza”. Per prenotazioni: Misericordia di Diecimo, lunedì 13 novembre, dalle 8.30 alle 12.30 al numero 0583.1798362.