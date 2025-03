Visita del generale Lorenzo Falferi al comando provinciale di Lucca

Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Divisione Lorenzo Falferi, è stato in visita istituzionale al Comando Provinciale di Lucca, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Arturo Sessa, e da una rappresentanza di militari dell’Arma. Nell’occasione, ha espresso un vivo apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso dai Carabinieri a tutela della sicurezza della comunità locale.

Durante l’incontro, il Generale Falferi ha ribadito l’importanza del costante presidio del territorio e della vicinanza ai cittadini, sottolineando la necessità di rispondere con efficacia e tempestività alle richieste di sicurezza provenienti dalla popolazione. Ha inoltre elogiato il personale per le recenti operazioni contro la criminalità predatoria e per l’impegno profuso nel contrasto ai reati in danno delle fasce più vulnerabili, con particolare riferimento alle truffe ai danni degli anziani.

Il Generale è stato inoltre ricevuto dal Prefetto di Lucca, Giusi Scaduto. Nell’occasione il Prefetto ha sottolineato l’efficace sinergia tra l’Arma e la Prefettura di Lucca per la gestione della sicurezza pubblica.